Olympiacos-Eintracht Frankfurt: equipa de Pedro Martins quer a desforra

Olympiacos e Eintracht Frankfurt defrontam-se, esta quinta-feira, pelas 17:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa, num encontro que colocará frenta a frente duas equipas que lutam pela liderança do Grupo D.

À entrada para esta ronda, o Olympiacos de Pedro Martins posiciona-se no primeiro lugar, com sete pontos, fruto de duas vitórias e um empate, enquanto que o Eintracht Frankfurt, que não poderá contar com o lesionado Gonçalo Paciência, encontra-se na segunda posição, com seis pontos, após somar dois triunfos e um desaire até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Olympiacos registou três vitórias (Giannina, PAOK e Panetolikos), um empate (Panathinaikos) e uma derrota (Eintracht Frankfurt), ao passo que o Eintracht Frankfurt somou dois triunfos (Bayern Munique e Olympiacos), um empate (RB Leipzig) e dois desaires (Hertha Berlim e Bochum).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser apenas o segundo duelo de sempre entre estas duas equipas.