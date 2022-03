Olympiacos-Panathinaikos: clássico grego na Euroliga

CÓD 352 Olympiacos 1.26 Empate 17 Panathinaikos 3.85

Rivais históricos no desporto grego, Olympiacos e Panathinaikos encontram-se esta quinta-feira para a Euroliga, numa partida que colocará frente a frente o 4.º e o 17.º colocados, respetivamente. Apesar de viverem momentos distintos e terem objetivos bem diferentes, o favoritismo dos do Pireu é mesmo algo teórico, porque na hora dos clássicos... tudo pode acontecer.Com 16 vitórias e 10 derrotas nesta Euroliga, o Olympiacos tem a presença no playoff praticamente garantida e neste momento trabalha para conseguir manter ou melhorar a sua posição atual. Tyler Dorsey (13,5 pontos), Sasha Vezenkov (5,7 ressaltos) e Kostas Sloukas (4,8 assistências) são os elementos com melhores médias até ao momento na prova.Quanto ao Pana, tem somente 7 vitórias em 26 jogos disputados. Em termos individuais, Nemanja Nedovic é o elemento com melhor média de pontos (13,3), Georgios Papagiannis o melhor ressaltador (7,6) e Dary Macon o assistente de serviço, com 3,7 passes para cesto por jogo.No que ao confronto direto diz respeito, o Olympiacos venceu os últimos dois jogos entre estas duas equipas - para a Taça e para a Euroliga -, isto depois de até ter começado a época a perder por 81-76 num duelo disputado em casa. Em termos globais, analisando os últimos dez jogos, a média pontual é de 142.