Ons Jabeur-Aryna Sabalenka: 'meias' à vista em Wimbledon

O torneio de Wimbledon entra nas suas fases decisivas e esta terça-feira jogam-se os acessos às meias-finais, com um dos jogos do dia a ser o embate entre Aryna Sabalenka e Ons Jabeur, a segunda e a 21.ª cabeça de série do torneio britânico, respetivamente.



Em melhor posição no ranking, Sabalenka deixou pelo caminho Monica Niculescu, Katie Boulter, Maria Camila Serrano e Elena Rybakina, numa caminhada na qual disputou 10 sets, num total de 6:26 horas passadas no court.



Quanto a Jabeur, tem apenas mais dois minutos jogados no torneio britânico, curiosamente com o mesmo número de sets (10), jogos (88) e encontros disputados (4). Isto numa caminhada na qual deixou pelo caminho Rebecca Peterson, Venus Williams, Garbine Muguruza e Iga Swiatek. Curiosamente, os dois jogos resolvidos a dois sets foram os mais recentes, sempre a perder o primeiro e a vencer confortavelmente os dois seguintes.



No confronto direto, refira-se, há uma vitória para cada lado, sendo que este será o primeiro encontro de ambas na relva. Como será?