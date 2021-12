Oostende-Genk: duelo da zona intermédia da tabela na Bélgica

CÓD 159 Oostende 3.05 Empate 3.3 Genk 1.82

Encontro da 21.ª jornada da Liga belga, com um embate entre duas equipas colocadas na zona intermédia da tabela e que entram em campo separadas por 3 pontos e duas posições. Em melhor posição está o Genk, com 26 pontos no 9.º lugar, ao passo que o Oostende é 11.º, com 23.Ambas as equipas têm 7 vitórias, mas a diferença reside nos outros encontros, já que o Genk tem 5 empates e o Oostende 2, ao passo que nas derrotas são 11 para o Oostende e 8 para o Genk. Em termos de golos, o Genk tem 36 marcados e 33 sofridos, ao passo que o Oostende conta com 23 marcados e 39 sofridos.Em termos estatísticos, o Oostende foi a primeira equipa a sofrer golo em nove dos últimos dez jogos, ao passo que o Genk também normalmente é a primeira equipa a sofrer nos seus jogos - foi assim em oito dos últimos dez. Por outro lado, no caso do Genk há a destacar ainda a série de 12 jogos seguidos a sofrer golo.Quanto ao confronto direto, o Oostende leva três jogos seguidos sem perder diante do Genk, ainda que acumule já dez partidas consecutivas a sofrer pelo menos um golo. AInda falando em golos, houve pelo menos 3 no total dos últimos cinco duelos diretos e ambas as equipas marcaram.