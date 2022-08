Osasuna-Sevilha: aí está o arranque da Liga espanhola

CÓD 206 Osasuna 3.05 Empate 3.05 Sevilha 2.35

Aí está o arranque da Liga espanhola, com Osasuna e Sevilha a encontrarem-se esta sexta-feira em Pamplona, numa partida na qual estarão em confronto duas equipas que entram na nova temporada com objetivos bem distintos.Os da casa, depois de terem sido décimos na época passada, procuram em 2022/23 também uma temporada tranquila, ao passo que os andaluzes, depois de terem sido quartos em 2021/22, tentam voltar acabar nos lugares cimeiros e quiçá intrometer-se nos três lugares da frente, na luta entre Real Madrid, Barcelona e At. Madrid.Olhando à pré-época de ambas as equipas, os registos são relativamente similares: o Osasuna venceu quatro dos sete encontros que disputou (empatou um e perdeu dois), ao passo que o Sevilha venceu três, empatou um e perdeu dois. Uma das derrotas, refira-se, foi bastante pesada, no desaire por 6-0 ante o Arsenal.Quanto ao confronto direto, refira-se que o Sevilha não perde há dez jogos com o Osasuna e nos últimos quatro nem golos sofreu. Na época passada venceu por 2-0 em casa e empatou sem golos em Pamplona.