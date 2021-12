P. Ferreira-Gil Vicente: arranca a jornada no campeonato nacional

CÓD 201 P. Ferreira 2.55 Empate 2.9 Gil Vicente 2.65

Encontro de abertura da jornada 14 do campeonato nacional, com o P. Ferreira a receber esta sexta-feira a visita do Gil Vicente, num duelo que colocará frente a frente o 13.º e o 8.º colocados, respetivamente.Com 17 pontos, o Gil Vicente é a equipa que está melhor na tabela, mercê das 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas que tem no registo, com 19 golos marcados e 15 sofrifos. Os gilistas entram neste jogo vindos de dois duelos positivos com 'vizinhos', nos quais empataram a dois com o Moreirense e depois golearam o Famalicão, por 4-0.Já o Paços é 13.º com 11 pontos, com 2 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, tendo até ao momento marcado 10 golos e sofrido 18. Ao contrário dos gilistas, os castores estão numa má fase, com sete jogos seguidos sem ganhar e quatro derrotas consecutivas. O Paços sofreu sempre golos nos últimos cinco encontros.A nível de confronto direto, há dois dados a ter em conta: apenas dois dos últimos nove jogos tiveram mais do que 3 golos, sendo que nos últimos quatro duelos o Paços sofreu sempre. No mais recente, jogado já esta época, para a Allianz Cup, os pacenses venceram nos penáltis, depois do empate a um no final dos 90 minutos.