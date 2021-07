Palmeiras-Fluminense: líder com visitante perigoso

Líder destacado do Brasileirão, com 28 pontos, o Palmeiras recebe este sábado a visita do Fluminense, num duelo da 13.ª jornada do campeonato canarinho no qual a formação comandada por Abel Ferreira coloca em jogo a sua excelente fase recente, com oito triunfos consecutivos.



Do lado oposto estará um Fluminense que é nono, com 17 pontos, e que vem numa fase de altos e baixos, com três vitórias, duas derrotas e três empates nos últimos oito encontros. No jogo mais recente, disputado a meio da semana, o Flu perdeu em casa perante o Grémio por 1-0. Nesse jogo, tal como em quatro dos últimos cinco, o marcador teve sempre menos do que 3 golos.



Voltando ao Palmeiras, a equipa de Abel Ferreira leva as tais oito vitórias seguidas, sendo que em cinco desses duelos não sofreu golos. No total, refira-se, apontou 16 e encaixou somente 5. Em todos esses oito jogos foi a primeira equipa a marcar.



Quanto ao confronto direto, no ano passado o Palmeiras venceu o jogo mais recente e empatou o outro, sendo que no balanço dos últimos dez encontros tem sete vitórias do Verdão, duas do Flu e um empate. Curiosamente, em oito desses dez foi a turma carioca a primeira a marcar.

CÓD 145 Palmeiras 1.63 Empate 3.15 Fluminense 4.8