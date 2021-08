Palmeiras-Fortaleza: equipa de Abel em ação

Líder do Brasileirão, com 32 pontos, o Palmeiras recebe este sábado a visita do Fortaleza, uma das partidas em destaque neste arranque de temporada, já que contra todas as expectativas é terceiro, com 27 pontos, apenas menos 2 do que o líder.



Com dez vitórias, dois empates e duas derrotas, o Palmeiras vem precisamente de uma igualdade diante do São Paulo, mas a verdade é que leva uma sequência bastante positiva, com dez jogos seguidos sem perder e cinco sem sofrer golos. Nesses dez encontros, refira-se, foi a primeira equipa a marcar em nove - no único em que tal não sucedeu... o marcador ficou a zeros.



Quanto ao Fortaleza, foi a primeira equipa a marcar em seis dos sete encontros mais recentes, sendo que nesse período venceu seis e perdeu um.



No confronto direto note-se que o Palmeiras venceu em fevereiro, num duelo da época passada, por 3-0.

CÓD 217 Palmeiras 1.64 Empate 3.45 Fortaleza 4.7