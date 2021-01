Palmeiras-Santos: Abel Ferreira tenta suceder Jorge Jesus e conquistar a Libertadores

O Palmeiras de Abel Ferreira disputa este sábado, frente ao Santos, a final da Taça Libertadores, prova que foi conquistada na última temporada pelo Flamengo, na altura orientado por Jorge Jesus - atual treinador do Benfica.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Palmeiras registou uma vitória (Corinthians), dois empates (Grémio e Vasco da Gama) e duas derrotas (Flamengo e Ceará), ao passo que o Santos somou dois triunfos (Boca Juniors e Botafogo) e três derrotas (Fortaleza, Goiás e Atlético-MG).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Verdão, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Santos a somar um triunfo nos três restantes encontros.