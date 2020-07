Panathinaikos-AEK Atenas: visitantes na luta pela Champions

Relegado ao terceiro lugar devido à decisão administrativa que devolveu os 7 pontos de sanção aplicados ao PAOK, o AEK Atenas dos portugueses Hélder Lopes, André Simões e Nélson Oliveira procura este domingo colocar pressão na formação de Salónica, quando pelas 18 horas visitar o reduto do Panathinaikos, numa partida da oitava jornada da fase final na qual apenas os visitantes têm algo em jogo.



Atualmente em quarto, com 52 pontos, o Panathinaikos sabe já que não pode melhorar ou piorar a sua situação, tendo apenas como motivação a possibilidade de tramar a equipa da capital, que mesmo assim até vem numa boa fase, com três vitórias consecutivas.



Em boa fase também está o Pana, com quatro jogos seguidos sem perder e sempre sem sofrer golos. Golos que, refira-se, são coisa pouco vista nos seus jogos recentes, já que apenas um dos últimos sete teve mais do que dois marcados - foi na derrota por 3-0 perante o campeão e rival Olympiacos.



Quanto ao confronto direto, de notar que este será o quarto duelo da temporada entre estes conjuntos, havendo por agora uma vitória para cada lado e um empate. No jogo mais recente, jogado há um mês, registou-se precisamente esse empate.

CÓD 201 Panathinaikos 3.23 Empate 2.97 AEK Atenas 1.8