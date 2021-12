Panathinaikos-Alba Berlim: vencer é preciso

CÓD 310 Panathinaikos 1.45 Empate 14.5 Alba Berlim 2.85

Aí está mais um jogo da Euroliga, com embate entre os gregos do Panathinaikos e os alemães do Alba Berlim na 14.ª jornada da principal prova de clubes do basquetebol europeu.Atualmente em 17.º, o Panathinaikos tem apenas 3 vitórias em 13 jogos, ao passo que o Alba Berlim surge em 14.º, com 5 triunfos nos mesmos 13 encontros. Duas dessas vitórias dos alemães surgiram nos últimos dois encontros, ambas conseguidas em casa. Por falar em atuar em casa, o Pana tem todas as suas vitórias junto dos seus adeptos, algo que pode pesar neste duelo, no qual os alemães procurarão o terceiro triunfo longe de casa.Em termos individuais, Daryl Macon é o melhor marcador e assistente dos gregos, com 15,4 pontos e 3,4 assistências de média, ao passo que Georgios Papagiannis é o melhor ressaltador, com 8. Já do lado oposto os destaques são Marcus Eriksson, com 13,3 pontos de média, e ainda Luke Sikma, com 7 ressaltos e 4,1 assistências em média.No confronto direto, na época passada houve um triunfo para cada lado, sendo que no balanço dos últimos dez jogos este confronto direto dá uma média de 144 pontos, 75 dos gregos e 69 dos alemães.