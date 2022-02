Paris Saint-Germain-Rennes: parisienses lideram campeonato com 13 pontos de vantagem

Paris Saint-Germain e Rennes defrontam-se, esta sexta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que não poderão contar com a presença de vários jogadores.

Para esta partida, o Paris Saint-Germain, dos portugueses Nuno Mendes e Danilo Pereira, não irão contar com o contributo de Wijnaldum, Sergio Ramos, Neymar, Mauro Icardi, Herrera e Di María, enquanto que o Rennes não contará com Tait, Salin, Gomis, Gelin e Doku.

À entrada para esta ronda, o Paris Saint-Germain posiciona-se na liderança isolada do campeonato francês, com 56 pontos, fruto de 17 vitórias, cinco empates e uma derrota, enquanto que o Rennes se encontra no quinto posto, com 37 pontos, após somar 11 triunfos, quatro empates e oito desaires até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Paris Saint-Germain registou três vitórias (Brest, Reims e Lille), um empate (Lyon) e uma derrota (Nice), ao passo que o Rennes somou dois triunfos (Bordéus e Brest) e três desaires (Nancy, Lens e Clermont).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Paris Saint-Germain, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Rennes a levar a melhor em apenas um dos outros três embates realizados nesse mesmo período.