Parramatta Eels-SS Rabbitohs: equipas em boa fase

Segue a todo o gás a disputa da NRL, com os Parramatta Eels a defrontarem na manhã de quinta-feira os SS Rabbitohs, num duelo que colocará frente a frente duas formações colocadas no 3.º e 7.º postos, ambas dentro da zona de acesso ao playoff.



Em terceiro, com 24 pontos, os da casa chegam a este jogo moralizados pela sua boa colocação, mas também pela boa fase na última dezena de encontros, na qual apenas contam com pontuais deslizes. Curiosamente, os Rabbitohs venceram os mesmos sete duelos que os Eels conseguiram na última dezena de jogos, ainda que tenham menos 6 pontos. Basicamente a diferença foi feita nas partidas inaugurais, nas quais os Rabbitohs marcaram passo.



História diferente da fase mais recente, já que os visitantes vão em quatro triunfos consecutivos, dois deles fora de portas. Por outro lado, e aí do ponto de vista negativo para os forasteiros, o confronto direto recente aponta para uma ligeira vantagem dos Eels, com quatro vitórias nos últimos seis duelos. Por outro lado, os Rabbitohs não vencem em casa dos Parramatta Eels desde 2014. De lá para cá, em cinco visitas saíram sempre derrotados.

CÓD 214 Parramatta Eels 1.37 Empate 16.55 SS Rabbitohs 2.6