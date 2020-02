Patronato Paraná-Arsenal Sarandi: anfitriões em 'dura' série de resultados negativos

Patronato Paraná e Arsenal Sarandi defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 18.ª jornada da Superliga - principal escalão argentino de futebol -, num encontro em que a formação anfitriã não vence há 12 jogos consecutivos.



À entrada para esta jornada, o Patronato Paraná posiciona-se na penúltima posição da tabela classificativa, com 14 pontos, fruto de três triunfos, cinco empates e nove derrotas, enquanto que o Arsenal Sarandi é 7.º classificado, com 28 pontos, após oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas ao longo desta temporada.



Nos últimos cinco jogos realizados, o Patronato Paraná registou um empate (Banfield) e quatro derrotas (Central Cordoba, Godoy Cruz, San Lorenzo e Velez Sarsfield), ao passo que o Arsenal Sarandi somou três vitórias (Gimnasia de La Plata, Huracan e Colon Santa Fé) e dois empates (Lanus e Newell's Old Boys).



No que ao confronto direto diz respeito, o Patronato Paraná venceu um duelo, tendo ambas as equipas empatado por duas ocasiões.

