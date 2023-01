Pau FC-Montpellier: jogo da Taça de França

CÓD 224 Pau FC 4 Empate 3,45 Montpellier 1,76

Em jogo da Taça de França, Pau e Montpellier encontram-se esta sexta-feira, numa partida entre uma equipa da Ligue 2 e outra da Ligue 1 e que, curiosamente, até ocupam posições bem similares nas respetivas competições: o Pau FC é 13.º no segundo escalão, ao passo que o Montpellier surge em 14.º no primeiro.Para chegar a esta ronda o Pau FC afastou já o Salinieres Aigues Mortes (3-0) e o Colomiers (1-0), ao passo que o Montpellier, por ser do primeiro escalão, apenas entra em ação nesta mesma eliminatória.Note-se que o Pau não jogou ainda no presente ano civil - o último jogo foi em 30 de dezembro (derrota por 2-1 diante do Chamois) -, enquanto que o Montpellier jogou em 2 de janeiro, tendo igualmente sido batido pelo Marselha por 2-1.