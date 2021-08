Pau FC-Toulouse: visitantes ainda sem derrotas

Segue a disputa da 3.ª jornada da Ligue 2 francesa, agora com um duelo entre o Pau FC e o Toulouse, duas equipas que em teoria têm objetivos distintos nesta época. Os da casa, atualmente com 3 pontos no 9.º lugar, tentarão certamente escapar à despromoção, ao passo que os visitantes, com 4 no 4.º posto, lutam para subir de divisão.



Com seis golos marcados e dois sofridos nos dois primeiros encontros, o Toulouse foi uma das equipas que disputou o playoff de subida na época passada, tendo na altura perdido diante do Nantes na decisão, ao passo que o Pau, com dois marcados e dois sofridos, na época passada foi 14.º, com 44 pontos, apenas mais 2 acima da zona de despromoção.



Quanto ao confronto direto, note-se que na época passada o Toulouse venceu por 3-0 fora de casa e depois empatou em casa.

CÓD 193 Pau FC 3.9 Empate 3.05 Toulouse 1.81