Ponferradina-Villarreal B: equipa da casa na zona de descida

Em jogo da La Liga 2, Ponferradina e Villarreal B encontram-se esta sexta-feira em Ponferrada, numa partida entre o 20.º e o 12.º colocados, respetivamente.Com 28 pontos, a equipa B do Villarreal entra em campo tranquila na zona intermédia da tabela, com 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Em termos de golos, o Villarreal B marcou 23 e sofreu 25. Falando em golos, note-se que apenas um dos últimos sete jogos desta equipa teve 3 ou mais golos - foi no empate a dois diante do Tenerife.Quanto ao Ponferradina, conta com 21 pontos e está na zona de despromoção. Apresenta cinco vitórias, seis empates e dez desaires, com 20 golos marcados e 29 sofridos. Tal como no caso do Villarreal, o registo de golos costuma ser baixo: apenas três dos últimos oito jogos tiveram 3 ou mais golos.Quanto ao confronto direto, o Villarreal B acumula três jogos sem perder e sempre a marcar ao Ponferradina. Um desses jogos foi esta época, num empate a dois golos em Villarreal.