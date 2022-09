Portimonense-Desp. Chaves: algarvios procuram inverter história

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na abertura da jornada 7 do campeonato nacional, Portimonense e Desp. Chaves encontram-se esta sexta-feira no Algarve, num duelo entre duas equipas que tiveram inícios de temporada relativamente positivos. Especialmente os algarvios, que são 4.ºs, com 12 pontos, ao passo que os flavienses surgem em 10.º, com 8.



Sem Carlinhos, Anderson Oliveira, Adewale Sapara, Mohamed Diaby e Klismahn, o Portimonense vem de uma das duas derrotas que sofreu até ao momento, ao cair diante do Sporting por 4-0. Quanto ao Chaves, sem Rodrigo Moura neste jogo, tem 8 pontos, fruto de 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Os flavienses curiosamente também perderam na ronda mais recente, também diante de um grande, no caso o FC Porto.



Em relação ao confronto direto, a vantagem recente é do Chaves, com quatro vitórias seguidas e 13 jogos consecutivos a marcar ao Portimonense. Nos sete mais recentes os flavienses foram sempre os primeiros a faturar.

Por Record