PSG-Metz: campeão fecha época contra aflito

CÓD 145 PSG 1.19 Empate 7.03 Metz 10.31

Há muito tempo consagrado como campeão, o Paris SG procura fechar este sábado o campeonato da melhor forma, recebendo na capital o Metz, uma equipa que entra nesta derradeira ronda ainda a lutar para tentar apurar-se para o playoff de permanência. Com 31 pontos, o Metz tem a mesma pontuação que o Saint-Étienne, sabendo desde já que terá sempre de fazer igual ou melhor do que este conjunto para conseguir apurar-se para o playoff com o 3.º da Ligue 2.Um objetivo que poderá ser difícil de alcançar, especialmente quando do lado oposto estará um poderoso PSG, que leva oito jogos seguidos sem perder e que na Ligue 1 não perdeu nenhum dos últimos 21 encontros caseiros. Desses 21 encontros, em 18 conseguiu marcar pelo menos 2 golos. Por outro lado, apenas um dos últimos dez jogos do Paris SG não teve pelo menos 3 golos no final.Quanto ao Metz, não perdeu nenhum dos últimos três jogos, mas a atuar fora de portas não vence há sete partidas.Em termos de confronto direto, o PSG leva 13 jogos seguidos sem perder diante do Metz e 12 consecutivos a ganhar. Em onze desses doze conseguiu marcar pelo menos 3 golos e nos últimos dez foi sempre a primeira equipa a faturar. Na primeira volta, em janeiro, os parisienses venceram por 2-1, isto numa partida na qual apenas chegaram à vitória com um golo aos 90'+5 de Hakimi.