PSG-SC Magdeburg: duelo do Grupo A da Champions

Duelo da 10.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, com o líder PSG a receber a visita do terceiro colocado SC Magdeburg, numa partida entre duas equipas que estão bem posicionadas para avançar para a ronda seguinte. Os franceses diretamente, ao passo que os alemães devem precisar de superar um playoff.Com 16 pontos, o PSG tem 8 vitórias e apenas 1 derrota nesta competição, levando já acumuladas em todas as provas 18 vitórias consecutivas. Quanto ao SC Magdeburg, tem 12 pontos - fruto de 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas -, sendo que nos últimos sete jogos não perdeu e nos três mais recentes venceu sempre.Em termos individuais, atenção a Kamil Syprzak, com 66 pontos, mas também a Lucas Steins, com 61 assistências. Do lado do Magdeburg, Gisli Krisjansson destaca-se com 53 golos e Omar Magnusson com 25 assistências.Este será o segundo jogo da história entre as duas equipas, tendo o primeiro sorrido ao Paris SG, por 29-22.