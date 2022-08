PSV Eindhoven-Monaco: empate no Principado deixa tudo em aberto

CÓD 104 PSV Eindhoven 2.23 Empate 3.52 Mónaco 2.88

Depois do empate a um golo no Principado, PSV Eindhoven e Monaco encontram-se esta terça-feira em solo holandês, numa partida da 3.ª pré-eliminatória da Champions na qual tudo partirá do zero e da qual um vencedor terá de sair, dê por onde der.Ambas as equipas jogaram no fim de semana para os respetivos campeonatos e ambas conseguiram ganhar: o PSV Eindhoven bateu o Emmen por 4-1 em casa; o Monaco superou o Estrasburgo, fora de casa, por 2-1.Nesse duelo o PSV ampliou para cinco o número de jogos sem perder e para quatro o de encontros seguidos a sofrer. Por outro lado, também se observaram 3 ou mais golos, tal como em 9 dos últimos 10 jogos. Há ainda a realçar o facto de ambas as equipas terem marcado e do PSV ter sido a primeira a fazê-lo, tal como em cinco dos últimos seis jogos.Quanto ao Monaco, também tem algumas estatísticas a destacar, como o facto de sofrer golos há cinco jogos - também conseguiu marcar em todos eles. Já em quatro deles o marcador final teve 3 ou mais golos.