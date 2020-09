Racing Club-Nacional URU: confronto de líderes na Libertadores

Está de regresso a ação na Libertadores, com um embate do Grupo F da prova a opor os argentinos do Racing Club e os uruguaios do Nacional, duas formações que nas duas rondas inaugurais venceram ambas as partidas e que, por isso, sabem que uma vitória neste duelo de líderes os deixará com pé e meio na ronda seguinte da prova mais importante de clubes da América do Sul.



Sem jogar oficialmente desde meados de março, o Racing terá pela frente uma equipa que já tem bastante rodagem competitiva, com uma sequência de encontros normais nas semanas mais recentes. Semanas mais recentes que, refira-se, têm sido bastante positivas e que permitiram ampliar para 13 a série de jogos seguidos sem perder. Um registo que permite ser líder no seu campeonato, com 23 pontos em 12 partidas e com seis vitórias nos últimos nove duelos.



Nesses jogos amis recentes, refira-se, o Nacional foi a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco, sendo que nesses mesmos encontros registaram-se golos de ambas as equipas. Por outro lado, os últimos sete jogos dos uruguaios tiveram sempre pelo menos 5 cartões.

CÓD 211 Racing Club 1.93 Empate 3.06 Nacional URU 3.44