Rayo Vallecano-Girona: arranca a luta pela última vaga na La Liga

Encontro da primeira mão do playoff de subida à Liga espanhola, com o Rayo Vallecano a receber a visita do Girona, numa partida que colocará frente a frente o sexto e o quinto colocados na fase regular e que na ronda prévia afastaram de forma surpreendente os favoritos Leganés e Almería.



Vindo de dois triunfos diante do Leganés, por 3-0 e 2-1, a equipa do português Bebé entra em campo moralizada por esse duplo sucesso, mas a verdade é que do outro lado os catalães levam já dez jogos seguidos sem perder. Em oito desses duelos, refira-se, o Girona foi a primeira equipa a marcar.



Quanto ao confronto direto, o Rayo leva três jogos seguidos sem perder, contando esta temporada com um empate a zero fora e uma vitória por 2-1 no seu reduto.

CÓD 140 Rayo Vallecano 2.1 Empate 2.89 Girona 3.18