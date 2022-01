Real Bétis-Celta de Vigo: andaluzes recebem visitante de boa memória

CÓD 116 Real Bétis 1.72 Empate 3.69 Celta de Vigo 4.19

Num domingo repleto de jogos na Liga espanhola, o surpreendente Betis recebe a visita do Celta, num embate da 20.ª jornada que colocará frente a frente o 3.º e o 14.º colocados, respetivamente.Com 33 pontos, o Betis é uma das sensações da temporada, fruta de uma campanha na qual têm 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, com 32 golos marcados e 21 sofridos. A formação de William Carvalho vem, ainda assim, de um desaire diante do Athletic, que travou uma sequência positiva de sete encontros seguidos no plano interno sem perder. Por outro lado, os andaluzes têm duas baixas certas (Martín Montoya e Guido Rodríguez) e oito dúvidas, numa lista na qual se destacam Germán Pezzella, Claudio Bravo ou Nabil Fekir). No caso do Betis destaque-se apenas o registo de golos total, já que apenas um dos últimos sete jogos não teve pelo menos 3 golos.Quanto ao Celta, vem de três jogos seguidos sem perder, sendo que em cinco dos últimos seis duelos foi mesmo a primeira equipa a marcar. Já em seis dos últimos oito encontros houve golos de ambas as equipas. Em termos individuais, Thiago Galhardo é baixa certa, ao passo que a lista de dúvidas inclui Augusto Solari, Jeison Murillo ou Brais Méndez.Em termos de confronto direto, o Betis leva seis jogos seguidos sem perder diante do Celta, sendo que leva já 20 (!) encontros consecutivos a marcar aos galegos. Um registo que acaba por ajudar ao facto de apenas dois dos últimos oito embates diretos não terem tido pelo menos 3 golos. Na época passada, por exemplo, o Betis venceu ambos os duelos, primeiro por 2-1 e depois por 3-2.