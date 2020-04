Real Estelí-Diriangén FC: tira-teimas que vale uma final

Depois de ter ganho na primeira mão por 1-0, o Real Estelí procura manter a sua vantagem e garantir o apuramento para a final do Torneio Clausura da Nicarágua, numa partida que colocará frente a frente duas formações que finalizaram a fase regular no terceiro e segundo lugares, respetivamente.



Vindo da tal vitória, o Real Estelí joga neste duelo uma boa fase recente, com cinco partidas consecutivas sem perder, algo que procurará ampliar neste duelo, no qual a tendência será para que não se registem muitos golos. É que, olhando para trás, seis dos últimos oito encontros do Real Estelí tiveram menos de 3 golos, tal como quatro dos últimos cinco do Diriangén.



De notar, por fim, que este será o quarto encontro da temporada entre estes dois conjuntos, havendo por agora uma igualdade total: uma vitória para cada lado e um empate. Como será o quarto duelo?