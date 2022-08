Real Madrid-Eintracht Frankfurt: alemães com duas baixas para a Supertaça Europeia

Real Madrid e Eintracht Frankfurt defrontam-se na noite desta quarta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a Supertaça Europeia, um encontro que colocará frente a frente os vencedores da última edição da Liga dos Campeões e da Liga Europa, respetivamente, e que será disputado no Estádio Olímpico de Helsínquia, na Finlândia.

As duas equipas chegam em fases distintas no que ao aspeto físico diz respeito, uma vez que a formação alemã já disputou duas partidas oficias nesta nova temporada, uma para o campeonato e outra para a Taça da Alemanha. Já o Real Madrid prepara-se para realizar o seu primeiro duelo oficial em 2022/23... e logo com um título em disputa.

Até ao momento, nos últimos cinco jogos disputados entre todas as provas oficiais ou não oficiais, de notar que o Real Madrid registou duas vitórias (Liverpool e Juventus), dois empates (Betis e Club América) e uma derrota (Barcelona), ao passo que o Eintracht Frankfurt somou três triunfos (Torino, Walldorf e Magdeburg), um empate (LASK Linz) e um desaire (Bayern Munique).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o primeiro duelo de sempre entre as duas formações.

Para este encontro, o Eintracht Frankfurt não poderá contar com o contributo do lateral-direito português Aurélio Buta, que se encontra a recuperar de uma lesão no joelho e também com o camaronês Onguene, que se encontra afastado devido a uma lesão na coxa.