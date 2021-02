Real Madrid-Real Sociedad: equilíbrio colocado à prova

Em campo já depois do rival At. Madrid ter jogado, o Real Madrid recebe esta segunda-feira a visita da sempre perigosa Real Sociedad, numa partida da 25.ª jornada da Liga espanhola na qual terá pela frente o quinto colocado, que entra em campo com menos 11 pontos na tabela classificativa.



Vindo de cinco vitórias consecutivas, o Real Madrid parece estar claramente numa fase positiva, mas a verdade é que as exibições não acompanham os bons resultados, pelo que é sempre um incógnita saber aquilo que podem ou não fazer os merengues.



Contudo, há vários dados a merecer destaque, como os quatro jogos seguidos sem sofrer golos dos madrilenos, mas também o facto de terem sido a primeira equipa a marcar em sete dos últimos oito duelos.



Por outro lado, note-se que há um longo rol de jogadores ausentes ou em dúvida em ambas as equipas. No caso do Real Madrid são já baixas certas Rodrygo, Daniel Carvajal e Sergio Ramos, ao passo que Karim Benzema, Eden Hazard, Marcelo, Eder Militão, Álvaro Odriozola e Federico Valverde estão em dúvida. Já no caso dos bascos, Luca Sangalli, Miguel Ángel Moyá, Joseba Zaldua e Mikel Merino são baixas certas, ao passo que Aritz Elustondo está em dúvida.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que nos mostra um equilíbrio total nos últimos cinco duelos, com duas vitórias para cada lado e um empate. No jogo mais recente, jogado em setembro, o marcador ficou a zeros, naquele que foi mesmo o único dos últimos que não teve pelo menos 3 tentos.

