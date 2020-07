Real Madrid-Villarreal: pode haver festa na capital

Com 4 pontos de avanço sobre o Barcelona com apenas mais duas partidas pela frente, o Real Madrid tem esta quinta-feira a sua primeira chance de celebrar o regresso aos títulos, quando pelas 20 horas receber no Estadio Alfredo di Stefano a visita do Villarreal, o atual quinto colocado da tabela.



Equipa que habitualmente causa dificuldades aos grandes, o submarino amarelo certamente não quererá alinhar em festanças, mas a verdade é que a fase merengue aponta claramente para que o dia seja de festa. É que a equipa de Zidane vai já numas impressionantes nove vitórias seguidas, com a particularidade de ter sido sempre a primeira equipa a marcar.



Quanto ao Villarreal, chega a este jogo com a chance de sentenciar o seu apuramento para a Liga Europa do próximo ano, algo que poderá servir de motivação para também retornar aos triunfos depois da derrota caseira diante da Real Sociedad. Aliás, tal como os merengues, também o Villarreal realiza um pós-retoma positivo, com seis vitórias, um empate e somente dois desaires.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que o Real Madrid não perde diante do Villarreal há quatro partidas, ainda que tenha um dado curioso mais duradouro: vai sem sete jogos seguidos a sofrer diante deste oponente. Aliás, falando em golos, de referir que apenas dois dos últimos oito jogos tiveram menos de três golos. Na primeira volta, por exemplo, registaram-se quatro num empate a dois. Como será desta?

CÓD 122 Real Madrid 1.43 Empate 4.5 Villarreal 6.11