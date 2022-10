Real Sociedad-Villarreal: separados por um ponto na tabela

CÓD 165 Real Sociedad 2,45 Empate 3,2 Villarreal 2,75

Separados por apenas 1 ponto e uma posição na tabela da Liga espanhola, Real Sociedad e Villarreal encontram-se este domingo no País Basco, numa partida na qual os da casa vão procurar a terceira vitória seguida, ao passo que os visitantes tentarão, essencialmente, voltar a vencer depois de três encontros sem consegui-lo.Sem Mikel Oyarzabal e Martín Merquelanz, mas também com Umar Sadiq, Carlos Fernández e Robin Le Normand em dúvida, a Real Sociedad vem de um triunfo a meio da semana diante do Sheriff, em jogo da Liga Europa, num jogo no qual confirmou a tendência para ser a primeira equipa a marcar - foi assim em cinco dos últimos seis jogos que disputou.Quanto ao Villarreal, com Juan Foyth ausente e Alberto Moreno, Gerard Moreno e Manu Trigueros em dúvida, não perdeu nenhum dos últimos quatro encontros contando duelos da Conference League (na Liga espanhola empatou a zeros nesses dois).Quanto ao confronto direto, atenção aos golos, já que em seis dos últimos sete jogos houve tentos de ambas as equipas. Por outro lado, ainda nessa tendência de golos, a Real Sociedad leva já dez jogos seguidos a sofrer diante deste mesmo Villarreal.