Rio Ave-Marítimo: insulares procuram dar sapatada na crise

CÓD 101 Rio Ave 1,98 Empate 3,2 Marítimo 3,45

No regresso do campeonato nacional, Rio Ave e Marítimo encontram-se esta sexta-feira no Estádio dos Arcos, num encontro da 14.ª jornada da prova que colocará em confronto o 10.º e o 17.º colocados, respetivamente.Com 18 pontos, o Rio Ave tem 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas no campeonato, totalizando em termos de golos 16 marcados e 18 sofridos. Quanto ao Marítimo, tem 6 pontos apenas, fruto de 1 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Já em golos, os insulares marcaram apenas 8 e sofreram 27 (são a pior defesa).Em termos de registo recente, já contando todas as provas, o Marítimo leva cinco jogos sem ganhar e quatro a perder. Nos últimos cinco não marcou. Quanto ao Rio Ave, o registo a destacar é o facto de ter sido a primeira equipa a marcar em oito do últimos dez jogos.Quanto ao confronto direto, também é de destacar o registo de golos, já que apenas um dos últimos seis jogos teve 3 ou mais no total final. Um desses jogos foi esta temporada, na vitória do Rio Ave por 1-0 na Allianz Cup.