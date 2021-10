RK Vardar-Montpellier HB: jogo do Grupo A da Champions

Em jogo do Grupo A da Liga dos Campeões, RK Vardar e Montpellier HB encontram-se esta quarta-feira em solo macedónio, num duelo da 4.ª jornada que colocará frente a frente um conjunto caseiro que tem duas vitórias e um empate e uns franceses que já registaram todos os resultados possíveis até ao momento.



Com oito jogos disputados esta época em todas as competições, o RK Vardar tem seis vitórias (quatro consecutivas nos jogos mais recentes), um empate e uma derrota. Nesta Champions começou com um empate dinate do Elverum e venceu os dois jogos seguintes, diante do Brest e do Aalborg.



Quanto ao Montpellier HB tem igualmente oito jogos disputados, com um balanço de três triunfos, duas igualdades e três derrotas. Na Champions bateu o Kiel (na partida mais recente), empatou diante do Pick Szeged e perdeu diante do Aalborg.



Estas duas equipas, refira-se, são velhas conhecidas nesta Champions, com um balanço recente favorável ao Vardar, com seis triunfos nos últimos nove duelos - os franceses apenas venceram por duas ocasiões, uma delas na mais recente.