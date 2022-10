Sampdoria-Roma: Mourinho diante do último

CÓD 175 Sampdoria 4,65 Empate 3,65 AS Roma 1,69

Vindo de um compromisso europeu que acabou num empate comprometedor, a Roma volta esta segunda-feira à Serie A, com um jogo que poderá servir para dar um abanão no momento tremido da equipa. Pela frente estará a última colocada Sampdoria, que em nove jogos conseguiu apenas 3 pontos. Já a Roma, em nove jogos conseguiu 19 pontos e está a 4 do líder Nápoles.Sem Rick Karsdorp, Zeki Çelik e Paulo Dybala, a equipa de José Mourinho tem algumas estatísticas curiosas a destacar, como o facto de ter sofrido golo nos últimos cinco jogos e em quatro deles ter marcado. Em oito dos dez mais recentes, refira-se, houve 3 ou mais golos.Quanto à Sampdoria, sem Jeison Murillo e com Harry Winks à espreita do regresso, ainda não ganhou esta temporada e leva sete jogos seguidos a sofrer golo. Em cinco deles foi a primeira equipa a sofrer e em seis chegou ao descanso em desvantagem. Por outro lado, quatro dos últimos cinco jogos tiveram 3 ou mais golos e em cinco dos mais recentes seis ambas as equipas marcaram.Quanto ao confronto, o primeiro olhar é aos golos, já que apenas um dos últimos sete duelos diretos teve 3 ou mais golos. Na época passada essa tendência manteve-se, com um empate em Roma a um golo e uma vitória da Roma em casa da Samp por 1-0.