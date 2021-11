São Paulo-Ath. Paranaense: visitantes motivados por conquista continental

CÓD 249 São Paulo 1.72 Empate 3.4 Ath. Paranaense 4.3

Em jogo da 34.ª jornada do campeonato brasileiro, São Paulo e Ath. Paranaense encontram-se na madrugada de quinta-feira no Morumbi, num duelo que colocará frente a frente duas equipas com os mesmos 41 pontos e que ainda têm sobre si a pairar o fantasma da despromoção. Com mais 4 pontos do que o 17.º Bahia, tanto São Paulo como Ath. Paranaense estão com essa pressão, por isso, com cinco jogos pela frente, qualquer ponto será importante para escapar ao 'rebaixamento.Apesar de estar numa zona delicada, o Ath. Paranaense até entra em campo moralizado, já que no fim de semana venceu a Copa Sul-Americana. A antiga equipa de António Oliveira, refira-se, venceu quatro dos últimos oito jogos que disputou, sendo que no campeonato o seu registo é de 12 vitórias, 5 empates e 16 derrotas, para uma campanha com 39 golos marcados e 43 sofridos.Quanto ao São Paulo, está a assinar uma época para esquecer, com 9 vitórias, 14 empates e 10 derrotas, com 26 golos marcados e 33 sofridos. A turma paulista venceu apenas três dos últimos dez jogos, sendo que no fim de semana superou o Palmeiras (com poupanças) por 2-0. Note-se que esse foi um dos nove jogos dos últimos dez nos quais o marcador final dos jogos do tricolor teve menos do que 3 golos.A fechar, o confronto direto, que nos mostra três jogos seguidos do São Paulo a marcar e a não perder diante deste Ath. Paranaense. Na primeira volta, fora de portas, os paulistas ganharam por 2-1.