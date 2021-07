São Paulo-Racing Club: reencontro agora nos 'oitavos' da Libertadores

Poucos meses depois de se terem defrontado na fase de grupos da Libertadores, São Paulo e Racing Club voltam a encontrar-se nos 'oitavos' da mesma prova, agora numa primeira mão de uma fase que será sempre decisiva para saber qual das equipas segue em frente.



Com uma vitória no registo este ano - por 1-0 em São Paulo -, o Racing entra motivado por saber como se faz, mas a verdade é que tem a desvantagem de já não competir desde início de junho, altura na qual o campeonato foi paralisado por conta da Copa América. Ao contrário dos brasileiros, que têm jogado de forma regular, com dez jogos disputados neste período contra... zero dos argentinos.