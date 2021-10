São Paulo-Santos: clássico paulista anima noite no Brasil

Eternos rivais e habituados a andar nas posições da frente, São Paulo e Santos encontram-se na noite de quinta-feira no Morumbi num duelo da 24.ª jornada do Brasileirão que colocará frente a frente o 13.º e o 16.º colocados, respetivamente.



Com 28 pontos, o São Paulo é a equipa mais bem colocada, chegando a este jogo numa época na qual venceu seis, empatou dez e perdeu sete jogos. A turma tricolor tem 19 golos marcados e 24 sofridos. No registo recente não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos, mas apenas venceu um deles. Em seis dos últimos oito marcou e sofreu golos.



Quanto ao Santos, está à beira da zona de descida e entra nesta partida ameaçado com a possível queda para essa posição. Tem 24 pontos, mais 1 do que o Bahia, contando com cinco vitórias, nove empates e oito derrotas. Marcou 20 golos e sofreu 28. Não vence há dez jogos, não marca há quatro e dos últimos dez foi a primeira equipa a sofrer em oito - isto contando duelos de todas as provas.



Quanto ao confronto direto, o balanço histórico mostra 135 vitórias do São Paulo, 106 do Santos e 74 empates. Curiosamente, este ano já se viram três duelos diretos, um deles para o Brasileirão, e o Santos até tem vantagem, com duas vitórias contra uma. Como será à quarta tentativa?

CÓD 158 São Paulo 1.9 Empate 3 Santos 3.95