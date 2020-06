Saragoça-San Pablo Burgos: Liga ACB volta a ter ação

Mais de três meses depois da última partida que disputaram, Saragoça e San Pablo Burgos voltam esta quinta-feira à ação no campeonato de basquetebol espanhol, com uma partida da primeira ronda da fase final da Liga ACB, a disputar no Pabellon Municipal Fuente San Luis, em Valência.



Terceiro colocado na fase regular, o Saragoça é a equipa que entra em campo teoricamente com favoritismo, até porque pela frente terá um Burgos que finalizou a primeira fase da temporada no décimo lugar, com menos quatro triunfos do que a formação valenciana.



Por outro lado, de notar que o Saragoça venceu por 78-69 no primeiro encontro da temporada entre estes dois conjuntos, sendo que esse foi o terceiro consecutivo no qual conseguiu levar a melhor sobre a turma de Burgos.



Ainda assim, de notar alguns dados a ter em campo: o Saragoça perdeu o primeiro período em quatro dos últimos cinco jogos, sendo que no que a pontos diz respeito há uma média de 165 marcados entre estas duas equipas nos últimos dez duelos.

CÓD 288 Saragoça 1.49 Empate 10.5 San Pablo Burgos 2.44