SD Aucas-Vélez Sarsfield: argentinos em vantagem

Vindos de uma vitória por 1-0 na primeira mão, os argentinos do Vélez Sarsfield defendem na madrugada de quarta-feira uma curta mas importante vantagem na visita ao reduto do SD Aucas, numa partida referente à 1.ª eliminatória da Copa Sul-Americana.



Com apenas dois jogos disputados no presente ano civil, o conjunto equatoriano espera somar neste duelo a sua primeira vitória, isto perante uma equipa que em 2020 leva já quarto partidas e, curiosamente, apenas uma vitória, precisamente diante deste mesmo conjunto de Quito.