Seattle Seahawks-Arizona Cardinals: equipas com registos idênticos na NFL

Seattle Seahawks e Arizona Cardinals defrontam-se, na madrugada desta sexta-feira (01h20, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 11.ª jornada da NFL, num encontro entre duas equipas com resultados semelhantes.

À entrada para esta ronda, os Seattle Seahawks posicionam-se no 6.º lugar da National Football, com seis vitórias e três derrotas, o mesmo registo alcançado também pelo seu próximo adversário, que é atualmente 4.º classificado na tabela classificativa.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, de notar que os Seattle Seahawks registaram duas vitórias (Minnesota Vikings e San Francisco 49ers) e três derrotas (Arizona Cardinals, Buffalo Bills e Los Angeles Rams), ao passo que os Arizona Cardinals somaram quatro triunfos (New York Jets, Dallas Cowboys, Seattle Seahawks e Buffalo Bills) e uma derrota (Miami Dolphins).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Seattle Seahawks, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, sendo que os Arizona Cardinals somou dois triunfos nos restantes dois encontros.