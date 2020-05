Shak. Soligorsk-Belshina Bobruisk: visitantes ainda não venceram esta temporada

Shakhtyor Soligorsk e Belshina Bobruisk defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 10.ª jornada do campeonato bielorrusso de futebol, em mais um encontro que promete animar uma das poucas provas que permite a presença de público nas bancadas.

À entrada para esta jornada, o Shakhtyor Soligorsk posiciona-se no 5.º lugar, com 15 pontos, fruto de quatro triunfos, três empates e duas derrotas, enquanto que o Belshina é último colocado, com apenas três pontos, fruto de três empates e seis derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Shakhtyor Soligorsk registou quatro triunfos (Dynamo Brest por duas vezes, Isloch e Slavia Mozyr) e um empate (Vitebsk), ao passo que o Belshina somou dois empates (Smolevichi e Vitebsk) e três derrotas (Slutsk, Dynamo Brest e Isloch).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos do Shakhtyor Soligorsk contra apenas um do Belshina nos últimos cinco duelos entre as duas formações.