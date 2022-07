Shamrock Rovers-Ludogorets: búlgaros com vantagem tranquila

CÓD 106 Shamrock Rovers 2.98 Empate 3.21 Ludogorets 2.26

Depois do triunfo na Bulgária, por 3-0, o Ludogorets visita esta terça-feira o reduto do Shamrock Rovers, numa partida na qual entra em campo com relativa tranquilidade tendo em vista o apuramento para a próxima ronda de qualificação da Liga dos Campeões.Ambas as equipas jogaram no fim de semana e, curiosamente, os dois encontros acabaram em empate: 1-1 para o Shamrock Rovers e 2-2 para o Ludogorets.Olhando mais além, de notar que o Shamrock Rovers não venceu nenhum dos últimos três jogos que disputou, ainda que tenha sido a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito. Quanto ao Ludogorets, não perde há sete encontros, período no qual foi sempre a primeira equipa a faturar.