Silkeborg IF-Aarhus: último classificado do campeonato dinamarquês visita o 3.º colocado

Silkeborg IF e Aarhus defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 24.ª jornada do campeonato dinamarquês de futebol.



À entrada para esta jornada, o Silkeborg IF posiciona-se no último lugar da tabela classificativa, com 12 pontos conquistados até ao momento na prova, fruto de dois triunfos, cinco empates e 15 derrotas, enquanto que o Aarhus é 3.º colocado, com 40 pontos, tendo somado até à data 12 vitórias, quatro empates e seis derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Silkeborg IF registou uma vitória, dois empates e duas derrotas, ao passo que o Aarhus somou três triunfos e dois empates.



Relativamente ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para três triunfos do Aarhus contra dois do Silkeborg IF nos últimos cinco duelos.

CÓD 367 Silkeborg IF 3.89 Empate 3.4 Aarhus 1.6