Slavia Moyzr-Rukh Brest: duelo inédito entre as duas equipas

O Slavia Moyzr recebe, esta segunda-feira, o Rukh Brest em jogo a contar para a 4.ª jornada do campeonato bielorrusso de futebol.



À entrada para esta jornada, o Slavia Mozyr posiciona-se no 7.º lugar, com 6 pontos, fruto de dois triunfos e uma derrota até ao momento no campeonato, enquanto que o Rukh Brest encontra-se na 12.ª posição, com 3 pontos.

