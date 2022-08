Slo. Bratislava-Olympiacos: na Eslováquia para resolver a questão

CÓD 162 Slo. Bratislava 2.95 Empate 3 Olympiacos 2.2

Depois da igualdade a um golo registada há uma semana em Atenas, Slovan Bratislava e Olympiacos encontram-se agora em solo eslovaco, numa 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória na qual tudo está em aberto para saber quem ruma à ronda seguinte.Teoricamente favorito à partida, o Olympiacos voltou a desiludir em casa, depois da goleada que ditou o adeus à Champions na semana anterior. Por isso, com um empate nesse duelo da 1.ª mão, os gregos terão a missão complexa de ganhar em casa do Slovan, uma equipa que vem moralizada por aquilo que tem feito no plano interno, com três vitórias seguidas. Os eslovacos, ainda assim, chegam a esta Liga Europa também relegados da Champions, curiosamente sofrendo igualmente uma derrota na 2.ª pré, no caso diante do Ferencvaros.Olhar final para as estatísticas, que nos mostram a tendência para que haja golos em abundância. Afinal de contas apenas um dos sete jogos do Slovan Bratislava não teve 3 ou mais golos e em cinco dos últimos sete ambas as equipas marcaram. Quanto ao Olympiacos, contando aqui duelos de preparação, vai em quatro jogos seguidos a sofrer e em seis dos últimos oito encontros disputados o marcador teve golos de ambas as equipas.