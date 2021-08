Sp. Cristal-Peñarol: duelo da Copa Sul-Americana

Encontro dos quartos-de-final da Copa Sul-Americana, com os peruanos do Sp. Cristal a receberem na quarta-feira à noite a visita dos uruguaios do Peñarol, num duelo que colocará frente a frente duas equipas que entram em campo em fases algo similares.



Os da casa, que chegaram a esta ronda depois de terem afastado o Arsenal Sarandí - após caírem da Libertadores, levam onze encontros seguidos sem perder, mas também sete consecutivos a sofrer - mas também marcou. Em cinco deles, refira-se, o marcador teve pelo menos 3 golos.



Quanto ao Peñarol, primeiro no Grupo E com quatro vitórias, um empate e uma derrota, afastou o Nacional nos oitavos-de-final, chega a este duelo numa série na qual perdeu apenas dois dos últimos oito encontros - sendo que num deles foi nesta mesma prova, com uma derrota que permitiu seguir em frente. Olhando a registos, nota aos golos, já que apenas dois dos últimos nove duelos tiveram mais do que 3 no total.



Por fim, apontar apenas a existência de dois jogos entre ambas as equipas, com um empate no Peru e uma vitória uruguaia por 4-3. Como será desta vez?

CÓD 204 Sp. Cristal 2.7 Empate 2.85 Peñarol 2.17