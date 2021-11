Sport Recife-EC Bahia: duelo de aflitos no Brasileirão

CÓD 125 Sport Recife 2.45 Empate 2.9 EC Bahia 2.85

Encontro da 34.ª jornada do Brasileirão, com um embate entre duas equipas que entram nesta reta final ainda com muito para definir. O Sport Recife está mesmo dentro da zona de descida, com 30 pontos, e procura desesperadamente pontuar, ao passo que o Bahia está uma posição acima dessa região, mas tem os mesmos 36 pontos que o 17.º Juventude.Para piorar a situação do Sport, já lá vão três derrotas consecutivas e nos últimos oito duelos apenas houve um triunfo a juntar aos seis desaires sofridos. Nos últimos três jogos o Sport sofreu golo, sendo que em quatro dos últimos cinco foi mesmo a primeira equipa a ir buscar a bola ao fundo da rede.Quanto ao Bahia, está numa fase relativamente mais positiva, com apenas uma derrota nos últimos oito duelos - venceu três e empatou quatro. Nessas oito partidas conseguiu somar 13 pontos que permitiram ganhar nova vida na luta pela salvação. Em seis dos últimos oito duelos, refira-se, houve menos do que 3 golos no total.Quanto ao confronto direto, cinco dos últimos sete duelos entre estes conjuntos tiveram menos do que 3 golos, sendo que em seis dos últimos oito foi o Sport a primeira equipa a marcar. Este será o terceiro encontro de 2021 entre estas duas equipas, havendo por agora duas vitórias do Sport (2-0 e 1-0) e uma do Bahia (4-0).