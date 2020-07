Sporting-V. Setúbal: leão despede-se de Alvalade

Vindo da primeira derrota da era Ruben Amorim, o Sporting recebe esta terça-feira a visita do V. Setúbal, num encontro da penúltima jornada da Liga NOS no qual a turma sadina entra em campo com total necessidade de triunfar para se manter viva na luta pela permanência.



Com 14 jogos consecutivos sem vencer, nove a sofrer e seis derrotas seguidas, os sadinos atravessam uma grave crise de resultados, defrontando nesta partida um leão que, esquecendo a derrota ante o FC Porto, que ditou a festa do título portista, tem assinado resultados bastante positivos.



Com 59 pontos, o Sporting entra nesta partida com mais 2 do que o Sp. Braga, pelo que se vê também na necessidade de somar um resultado positivo para segurar o pódio na Liga NOS e, também, uma melhor colocação na Liga Europa da próxima temporada.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que o Sporting vai em sete jogos seguidos sem perder diante do Vitória, ainda que tenha sofrido golos ante os sadinos nos últimos cinco duelos. Contudo, mesmo sofrendo, a verdade é que o leão tem sido uma máquina de golos ante os sadinos, já que vai em 19 jogos seguidos a faturar perante este oponente. Na primeira volta, por exemplo, o Sporting venceu por 3-1. Como será desta vez?

CÓD 113 Sporting CP 1.41 Empate 4.56 V. Setúbal 8.15