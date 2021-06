Sputnik Rechica-FC Vitebsk: registo defensivo dos da casa a ter em conta

Encontro da 14.ª jornada da Liga bielorrussa, com um embate o último colocado Sputnik Rechica e o sexto cotado FC Vitebsk.



Apenas com 4 pontos em 13 jogos, fruto de uma vitória e um empate, o Sputnik Rechica leva nove jogos seguidos sem vencer no campeonato, ainda que curiosamente venha de um resultado moralizador para a Taça, onde venceu por 2-2 diante do Partizan. Ainda assim, nem aí conseguiu travar uma sequência negativa de nove jogos seguidos a sofrer.



Quanto ao FC Vitebsk, é amplo favorito, já que entra em campo com mais 15 pontos, conseguidos com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas. No total, a equipa visitante leva 14 golos marcados e 8 sofridos, ao passo que os da casa são uma verdadeira máquina de... sofrer. São já 31, contra apenas 6 marcados.



Note-se que este será o primeiro jogo da história entre estas duas equipas, especialmente porque o Sputnik Rechica é uma equipa recém promovida.

CÓD 134 Sputnik Rechica 6.43 Empate 3.86 FC Vitebsk 1.31