Suécia-Espanha: reencontro depois do nulo no Euro'2020

Com Abel Ruiz nos convocados, a Espanha defronta esta quinta-feira a congénere da Suécia, numa partida do Grupo B da qualificação europeia para o Mundial'2022 na qual entra em campo com o favoritismo do seu lado, isto para lá também do melhor registo pontual, com 7 pontos, contra os 6 dos nórdicos.



Este duelo, a disputar na Friends Arena, em Solna, marcará o reencontro entre duas equipas que se enfrentaram no Euro'2020, na altura com um nulo, que representou a quinta partida consecutiva dos espanhóis sem perder diante dos suecos, mas também o segundo segundo a empatar.



Neste jogo sem futebolistas como Pau Torres, Pedri, Dani Olmo e Gerard Moreno, a Espanha sofreu golos nos últimos três jogos que disputou, tendo o mais recente sido as meias-finais do Europeu, onde caiu aos pés da eventual campeã Itália. Quanto à Suécia, não terá Marcus Danielson por castigo e tentará neste duelo manter o registo habitual de golos, já que nos últimos dez foi a primeira a marcar em oito deles.

CÓD 141 Suécia 4.5 Empate 3.3 Espanha 1.63