Suécia-Rep. Checa: encontro do Mundial de hóquei em patins

Duelo da quarta jornada do Grupo A do Mundial de hóquei em patins, com a Suécia a defrontar a Rep. Checa, numa partida que colocará frente a frente duas equipas que, depois de duas derrotas a abrir, conseguiram no encontro mais recente o primeiro triunfo.



Com 3 pontos, fruto de da tal vitória, os suecos entram em campo moralizados pela 'tareia' que deram à Suíça (7-0), ao passo que os checos têm 2 pontos, mercê do facto de apenas terem superado a Bielorrússia no prolongamento. Diante da Suíça, por exemplo, perderam por 5-2.



Quanto ao confronto direto, estas duas equipas vão defrontar-se pela sexta vez no último ano e meio, havendo por agora três vitórias checas e duas suecas. Na mais recente, há cerca de duas semanas, a Rep. Checa venceu por 3-2.

CÓD 246 Suécia 2.19 Empate 3.79 Rep. Checa 2.4