Sundsvall-Häcken: visitantes lideram e estão num bom momento

CÓD 219 Sundsvall 4.95 Empate 4.3 Häcken 1.48

Em duelo da jornada 14 da Liga sueca, Sundsvall e Häcken encontram-se esta segunda-feira na NP3 Arena, num duelo que colocará frente a frente o 14.º e o 1.º colocados, respetivamente.Com 28 pontos, o Häcken procura manter a diferença de 4 pontos para o segundo colocado e ampliar a sua boa fase, que vai já em 13 jogos seguidos sem perder. Dos últimos dez jogos, nove tiveram golos de ambas as equipas e oito pelo menos 3 no total final.Quanto ao Sundsvall, tem 10 pontos, fruto de 3 vitórias, 1 empate e 9 derrotas. Nos últimos três jogos somou todos os resultados possíveis, sendo que em cinco dos últimos sete encontros sofreu pelo menos um golo.Quanto ao confronto direto, o Häcken leva oito jogos seguidos sem perder e quatro a ganhar sem sofrer golos. Nos últimos sete marcou sempre, tendo sido mesmo a primeira equipa a faturar em seis deles. Falando em golos, apenas um dos últimos seis jogos teve 3 ou mais no total final.